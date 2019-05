Calciomercato Napoli, Hysaj annuncia l'addio: "Ho bisogno di cambiare, magari provare a vincere"

Ieri le parole del suo agente, oggi le parole del diretto interessato. Elseid Hysaj conferma la sua volontà di andare via da dopo quattro anni e provare a intraprendere una nuova avventura.

Ai microfoni di 'Digitalb', emittente albanese, il terzino destro ha ribadito la sua voglia di cambiare aria e di provare a vincere un titolo, cosa che non gli è riuscita al San Paolo.

“Sono assolutamente pronto per una nuova avventura. Ho bisogno di cambiare, non sono il tipo a cui piace stare sempre nella stessa squadra. Voglio fare nuove esperienze, conoscere un paese nuovo, gente nuova e una squadra nuova, magari provare a vincere qualcosa. Per me gli anni al Napoli sono finiti e spero di trovare una squadra che mi dia ciò di cui ho bisogno".