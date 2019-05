Calciomercato Napoli, l'agente di Hateboer: "Vogliamo parlare con gli azzurri"

L'agente di Hans Hateboer, Rob Witschge, apre all'ipotesi Napoli: "Vogliamo discutere con gli azzurri, step giusto per la nostra crescita".

Se lo scorso anno servì come ambientamento dopo essere arrivato all' nel gennaio 2017, la stagione attuale sta mettendo in evidenza tutti i pregi (tanti) di Hans Hateboer.

L'esterno olandese si è rivelato devastante sulla fascia destra di competenza: 6 goal e 6 assist in stagione, numeri che non sono passati inosservati alle big della tra cui il di Carlo Ancelotti.

Gli azzurri sono al momento in pole per assicurarsi l'ex Groningen in estate: si evince questo dalle parole dell'agente del giocatore, Rob Witschge, intervenuto sulle frequenze di 'Radio CRC' nel corso della trasmissione 'Un Calcio alla Radio'.

"Ad Hateboer sono interessati club italiani e inglesi, è pronto a fare un passo in avanti nella carriera. Nulla è impossibile: io e Hans vogliamo parlare col Napoli perché lo riteniamo lo step giusto per la nostra crescita".

Witschge è anche il procuratore di Donny Van de Beek, stellina esplosa con l' in e autore del goal decisivo nella vittoria a Londra contro il nell'andata della semifinale.