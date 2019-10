Calciomercato Napoli, Hamsik a sorpresa: "Ritorno in azzurro? Mai dire mai"

Il suo ritorno al San Paolo è stato accolto dal boato dei tifosi azzurri, il giorno dopo - Marek Hamsik ha commentato il suo futuro, tenendo aperte le porte per un clamoso ritorno alla corte di Ancelotti.

Intervistato ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss', il centrocampista slovacco ha scaldato i tifosi partenopei:

"E' possibile immaginare un mio ritorno? Non si può mai dire mai nel mondo del calcio . Ma ora sono concentrato sulla , sono felice e ho un contratto ancora. Mertens e Callejon in Cina? Lo scrivete voi, io non so nulla di concreto. Io credo che possano continuare qui a Napoli per fare la storia del club".

Hamsik si candida poi come ambasciatore del Napoli nel mondo:

"Mi piacerebbe moltissimo. Essere ambasciatore della società in cui sono cresciuto. Non vedo l'ora di tornare per fare questo giro di campo per i tifosi. E' sempre molto bello tornare qui, c'è sempre tanto amore verso di me. Sono fiero di questo rapporto speciale tra me e la città, un qualcosa di unico che spero possa continuare per sempre".