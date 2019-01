Calciomercato Napoli, Hamsik ripensa alla Cina: addio possibile entro fine febbraio

Marek Hamsik torna a pensare alla Cina e potrebbe salutare Napoli entro la fine di febbraio, De Laurentiis si tiene Allan e tratta Fornals.

Marek Hamsik ripensa alla Cina. Dopo aver detto no la scorsa estate, convinto anche dal nuovo ruolo che aveva in mente per lui Carlo Ancelotti, il capitano del Napoli secondo 'Il Corriere dello Sport' potrebbe decidere di cambiare aria già in questa sessione di mercato.

L'esperimento da regista del 4-4-2 infatti finora non ha dato i frutti sperati e così Hamsik starebbe pensando di accettare una delle ricche offerte arrivate per lui dalla Cina. Offerte peraltro valide fino al 28 febbraio, data della chiusura del mercato in Oriente.

Il Napoli ovviamente non si farà comunque trovare impreparato dall'eventuale addio di Hamsik, ecco perché De Laurentiis sta stringendo col Villarreal per il talentuoso centrocampista Fornals.

Chi alla fine resterà al Napoli, almeno fino a giugno, è Allan che già in Coppa Italia tornerà regolarmente a disposizione di Ancelotti dopo la mancata convocazione per l'anticipo contro il Milan.

Hamsik invece, reduce da un infortunio muscolare, nel big match di 'San Siro' è rimasto seduto in panchina per 90'. Altro segnale di come il suo posto nel progetto Napoli non sia più così centrale.

Infine si aspettano novità sul fronte Rog: se il Siviglia accetterà il prestito oneroso senza diritto di riscatto l'affare si farà, altrimenti pure il giovane croato resterà a Napoli. Proprio come Allan.