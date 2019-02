Calciomercato Napoli, Hamsik in Cina: c'è la firma col Dalian

Stavolta è tutto vero, nessun ripensamento dell'ultimo minuto: quella contro la Sampdoria è stata la sua ultima partita, la lunghissima storia di Marek Hamsik al Napoli è finita.

Tanto che secondo quanto riporta 'Sky Sport' lo slovacco avrebbe già firmato il contratto col Dalian e nelle prossime ore volerà in Cina per risolvere le ultime questioni burocratiche prima dell'annuncio ufficiale.

Davvero irrinunciabile d'altronde l'offerta economica avanzata dal Dalian, che corrisponderà ad Hamsik circa 9 milioni di euro netti a stagione per i prossimi tre anni.

Il Napoli invece incasserà circa 20 milioni di euro dalla cessione del suo capitano che in questi anni ha scritto pagine importanti nella storia del club.

Hamsik infatti è diventato il giocatore con più presenze scavalcando Bruscolotti e quello con più goal realizzati lasciandosi dietro il mito Maradona.

Proprio nel pomeriggio di oggi De Laurentiis aveva parlato della probabile cessione di Hamsik spiegando i motivi dell'addio allo storico capitano.

"Marek ci ha chiesto di andare via in un momento nel quale siamo consolidati nel reparto di centrocampo, per questo motivo Ancelotti ha dato il suo benestare. C'è però ancora distanza tra cinesi e napoletani, vedremo cosa succederà. Ad Hamsik ho detto che questa è casa sua e saremo felici di riaccoglierlo se vorrà tornare. E' la nostra storia. Tante volte gli ho detto di no ma ha sempre continuato a fare il suo dovere, è un professionista impeccabile".