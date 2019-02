Calciomercato Napoli, Hamsik confessa: "Mi dispiace non aver salutato i tifosi"

Per il trasferimento di Hamsik al Dalian manca solo l'ufficialità, intanto lo slovacco confessa agli amici: "Mi dispiace andare via così".

Nonostante il tweet pubblicato sul profilo ufficiale del Napoli solo qualche giorno fa è ormai tutto fatto per il trasferimento di Marek Hamsik al Dalian.

Il capitano, come confermato da Ancelotti dopo Fiorentina-Napoli, da giovedì non è mai tornato a Castelvolturno ma è invece volato a Madrid dove si è sottoposto alle visite mediche col club cinese.

L'ufficialità del passaggio di Hamsik al Dalian è atteso per l'inizio della settimana, annuncio che lo slovacco aspetterà in patria.

Hamsik infatti ha già lasciato la casa di Pinetamare dove ha vissuto per anni e prima di andare via, come rivela 'Il Mattino', ha confessato un rimpianto agli amici più stretti.

"Mi dispiace andar via senza aver salutato i tifosi, senza aver fatto un giro di campo, senza messaggio. Ma finché non è tutto definito non avrebbe senso farlo".

L'addio però è ormai cosa fatta: Hamsik firmerà un triennale da 9 milioni netti a stagione col Dalian, mentre il Napoli incasserà circa 20 milioni di euro proprio come preteso da De Laurentiis per dare il via libera alla cessione del suo capitano.