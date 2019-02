Calciomercato Napoli, Hamsik al Dalian: lunedì o martedì l'ufficialità

Marek Hamsik è a un passo dal Dalian Yifang: il giocatore è atteso in Cina la prossima settimana, quando si unirà al suo nuovo club.

Dopo la brusca frenata di mercoledì, lo sprint finale verso il traguardo. Marek Hamsik è sempre più vicino a salutare il Napoli per trasferirsi in Cina, al Dalian Yifang, e affrontare quella che presumibilmente sarà l'ultima avventura calcistica della sua carriera.

Il giocatore non è stato convocato per la gara contro la Fiorentina e nelle prossime ore ogni istante potrebbe essere quello decisivo per la chiusura definitiva della trattativa. Tra lunedì e martedì è infatti prevista l'ufficialità del passaggio di Hamsik al Dalian, con il centrocampista atteso in Cina la entro la fine della prossima settimana.

L'affare aveva subito una frenata mercoledì, quando il Napoli sui propri canali ufficiali aveva comunicato lo stop alle trattative per contrasti sulle modalità di pagamento. Poi l'accelerata delle ultime ore e l'affare che pare ora in dirittura d'arrivo.

Pronto ad archiviare anche la pratica della visite mediche, il giocatore slovacco è già con la testa in Cina, dove nei prossimi tre anni percepirà uno stipendio annuale di 9 milioni.