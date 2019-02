Calciomercato Napoli, Hamsik al Dalian: c'è l'annuncio di De Laurentiis

Si attendeva solo l’annuncio ufficiale, adesso c’è anche quello: Marek Hamsik lascia dopo dodici anni il Napoli per iniziare una nuova avventura al Dalian Yifang.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Come spesso accade, a confermare il buon esito della trattativa è stato il presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Twitter.

L’accordo con il Dalian è stato raggiunto. Auguro a Marek di essere felice in Cina. Le porte del Napoli saranno sempre aperte per lui. #ADL

“L’accordo con il Dalian è stato raggiunto. Auguro a Marek di essere felice in Cina. Le porte del Napoli saranno sempre aperte per lui”.

Pochi minuti prima, parlando da Zurigo dove il Napoli sarà impegnato nel match di Europa League con la squadra di casa, De Laurentiis aveva anticipato l’imminente annuncio.

“La lettera di credito è a posto, Hamsik è andato. E’ un giocatore che ci siamo tenuti stretto in questi anni, anche se lo volevano l’Inter di Moratti, il Milan e la Juventus. In estate mi aveva parlato della Cina ma gli ho detto che, pur comprendendolo, arrivava un nuovo allenatore e dovevamo capire come si sarebbe organizzato. Mi auguro che possa tornare quando si fermerà il campionato cinese per un saluto ai tifosi”.