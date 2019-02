Calciomercato Napoli, Hamsik ad un passo dal Dalian: chiusura vicina

Potrebbe concretizzarsi già nelle prossime ore il trasferimento di Hamsik dal Napoli al Dalian Yifang. Superati anche gli ultimi ostacoli.

Ancora poche ore e potrebbe chiudersi quella che è stata una delle trattative più lunghe della sessione di calciomercato invernale: quella che porterà Marek Hamsik a lasciare il Napoli per trasferirsi al Dalian Yifang.

Secondo quanto riportato da Sky infatti, la definizione dell’operazione, che nei giorni scorsi aveva subito un brusca frenata, potrebbe avvenire tra la serata di mercoledì e la giornata di giovedì.

In queste ore, le due società stanno lavorando al fine di limare gli ultimi dettagli legati alle modalità di pagamento. Tutto lascia presagire che questa volta si possa andare verso la definitiva fumata bianca e lo si evince anche dalle parole rilasciate dal legale del Napoli, Mattia Grassani, ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

“Non ci sono più ostacoli dal punto di vista legale e bancario, ora tocca solo ai due presidenti. C’è ottimismo, a breve potrebbe arrivare la chiusura della trattativa”.

Come noto, Hamsik, che ha già salutato i suoi tifosi e non è stato convocato per l’ultima partita di campionato contro la Fiorentina, già nei giorni scorsi era parso ad un passo dal Dalian, prima che il Napoli decidesse di bloccare tutto perchè erano venuti meno gli accordi relativi alle modalità di pagamento.

Qualora l’operazione dovesse andare in porto (la finestre invernale di mercato in Cina chiude il 28 febbraio), già nelle prossime ore Hamsik dovrebbe volare a Madrid per sottoporsi alle visite mediche, prima di partire alla volta della Cina per iniziare la sua nuova avventura.