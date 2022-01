Calciomercato Napoli: acquisti e cessioni ufficiali di gennaio 2022

Ha cambiato nuovamente guida tecnica, il Napoli di De Laurentiis. In estate è arrivato in azzurro Spalletti, su cui la società crede tantissimo: in lotta per conquistare Serie A, Europa League e Coppa Italia, la formazione partenopea giocherà l'ultima parte di annata 2021/2022 con una rosa leggermente diversa rispetto a inizio stagione, dopo alcuni nuovi acquisti e cessioni nel calciomercato di gennaio.

QUALI GIOCATORI HA ACQUISTATO IL NAPOLI?

Axel Tuanzebe (in prestito dal Manchester United fino a giugno

QUALI GIOCATORI HA CEDUTO IL NAPOLI?