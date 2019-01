Calciomercato Napoli, Fornals dal Villarreal per giugno

Il Napoli lavora per Pablo Fornals, centrocampista del Villarreal. In Spagna sono sicuri: è fatta. Ha una clausola di poco inferiore ai 30 milioni.

Secondo il 'Mundo Deportivo', il Napoli ha acquistato dal Villarreal il centrocampista Pablo Fornals, 22 anni. L'operazione non è stata ancora confermata dai due club e secondo quanto riportato da Sky Sport potrebbe anche perfezionarsi nella prossima finestra estiva di calciomercato.

Lo spagnolo, in scadenza di contratto nel giugno del 2022, ha una clausola rescissoria di poco meno di 30 milioni di euro. La stessa cifra pagata dal Napoli in estate per assicurarsi Fabian Ruiz.

Nella stagione in corso, difficile per il Sottomarino Giallo che si trova nelle basse zone della classifica della Liga, Fornals è comunque un punto fermo, avendo collezionato fino a questo momento 20 presenze ed un goal nella Liga e 6 presenze e due goal in Europa League.

L'arrivo di Fornals, dovesse essere confermato, renderebbe ancor più competitivo il reparto a disposizione di Carlo Ancelotti, già caratterizzato dalla presenza di un connazionale di Fornals, ossia Fabian Ruiz.

Sulla carta dovrebbe essere il sostituto del croato Marko Rog, che ha trovato poco spazio fino a questo momento e sulle cui tracce da un paio di settimane c'è il Siviglia.