Calciomercato Napoli, Fekir idea: vuole giocare le coppe

Nabil Fekir ha un accordo col Betis ma preferirebbe giocare le coppe europee: il Napoli è una destinazione che lo stuzzica parecchio.

Il continua a sondare il mercato, alla ricerca di un centrocampista tecnico: constatata la difficoltà di arrivare a James Rodriguez (il non accetta un prestito per il colombiano), gli azzurri potrebbero presto virare su un altro obiettivo.

Stiamo parlando di Nabil Fekir, talento del dal contratto in scadenza nel 2020: nelle scorse ore ha raggiunto un accordo economico con il Betis, che però non ha ancora l'intesa con il club francese.

Come riferito da 'RMC Sport', il classe 1993 avrebbe però una preferenza in particolare: giocare le coppe europee, circostanza che il Betis non potrebbe offrirgli in quanto la società andalusa ha chiuso al decimo posto l'ultima , lontano tre punti dalla zona .

Il Napoli, al contrario, garantirebbe il prestigioso palcoscenico della , già assaporato con la maglia del Lione. Per questo motivo la destinazione partenopea è tutt'altro da scartare.

A vantaggio di Fekir gioca la favorevole situazione contrattuale che rende più accessibile, rispetto al passato, il suo cartellino: un anno fa fu a un passo dal , ora la storia sta per ripetersi. Se con un esito diverso oppure no, lo scopriremo.