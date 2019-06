Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz rinnova fino al 2024: niente Real Madrid

Il Napoli ha trovato l'accordo con Fabian Ruiz e prolungherà di un anno il suo contratto: dal 2023 al 2024. Niente Real Madrid per lo spagnolo.

Fabian Ruiz non lascia. Anzi: raddoppia. Il ha trovato l'accordo con il centrocampista spagnolo per il rinnovo del suo contratto, respingendo così definitivamente le avances arrivate negli ultimi giorni dal .

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Secondo 'Sky Sport', Fabian Ruiz prolungherà con il Napoli per un anno: dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024. Con tanto di aumento. Una mossa che il club partenopeo ha studiato a tavolino per tenersi stretto il mancino ex Betis, autore di un bel campionato alla sua prima annata italiana.

Una stagione che, sommata alla convocazione da parte della Under 21, aveva acceso l'interesse da parte del famelico Real Madrid. Dopo i vari Hazard, Jovic e Militão, le Merengues avrebbero voluto contare anche su Fabian. Nulla da fare.

Fabian Ruiz si appresta dunque a disputare la sua seconda stagione con la maglia del Napoli, elemento ormai intoccabile dello scacchiere di Ancelotti. Tanto che nemmeno il possibile arrivo di James Rodriguez ha smosso gli azzurri dalle proprie convinzioni.