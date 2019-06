Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz piace al Real Madrid: costa 50 milioni

Il Real Madrid piomba su Fabian Ruiz: interesse nato un anno fa prima dell'arrivo al Napoli che lo valuta 50 milioni di euro.

Eder Militao, Luka Jovic ed Eden Hazard: il sta già infiammando il mercato con colpi di primissimo livello, già oltre 200 i milioni spesi (a breve dovrebbero aggiungersi anche i 48 per l'acquisto di Ferland Mendy).

Le 'Merengues' non sembrano intenzionate a fermarsi: troppa è la voglia di tornare a dominare in e in Europa dopo un'annata caratterizzata da più ombre che luci, con l'eliminazione agli ottavi di Champions come delusione maggiore.

Come rivelato da 'Chiringuito TV', il mirino di Florentino Perez si è soffermato a su uno dei punti di forza del gioco di Carlo Ancelotti: quel Fabian Ruiz già seguito un anno fa di questi tempi prima che i partenopei onorassero la clausola rescissoria col Betis .

Corteggiamento dalle radici antiche che rischia di tornare pesantemente d'attualità: un'offerta da almeno 50 milioni farebbe quantomeno vacillare gli azzurri per un giocatore capace di chiudere la stagione con sette reti e tre assist in tutte le competizioni.