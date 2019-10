Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz nel mirino di Barcellona e Real Madrid

Barcellona e Real Madrid pronte a darsi battaglia sul mercato per arrivare a Fabian Ruiz, valutato dal Napoli almeno 60 milioni di euro.

L'impatto con il calcio italiano è stato subito del tutto positivo per Fabian Ruiz, ormai punto fermo del di Ancelotti e grande obiettivo di mercato in , dove e sono pronte a darsi battaglia in vista della prossima sessione di mercato.

Con DAZN segui la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo quanto riferito dal 'Mundo Deportivo', il centrocampista azzurro è finito nel mirino delle due big spagnole. Il dirigente blaugrana Eric Abidal era presente in tribuna a per osservarlo da vicino, mentre la dirigenza Blancos sta pensando al 23enne spagnolo viste le difficoltà incontrate per arrivare a Pogba ed Eriksen.

Dal canto suo il Napoli non sembra voler cedere il giocatore, valutato attualmente non meno di 60 milioni di euro. Il contratto scade nel 2023, ma De Laurentiis è pronto a blindare il proprio gioiello offrendo un ulteriore anno.

I Blancos potrebbero disturbare le operazioni dei rivali blaugrana inserendo nell'eventuale trattativa quel James Rodriguez inseguito dal club partenopeo per tutta l'estate. Una rapida ascesa per Fabian Ruiz, che nel giro di due anni ha già raddoppiato il proprio valore sul mercato, scatenando anche le attenzioni dei due colossi nel proprio paese.