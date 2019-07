Calciomercato Napoli, Everton nuova ipotesi: costa 40M, concorrenza dell'Atlético

Everton è stato uno dei protagonisti della Copa America con il Brasile: ora lo cerca il Napoli, ma anche l'Atlético. Costa 40 milioni di euro.

Da protagonista con il in Copa America a pezzo pregiato del mercato. L'estate 2019 può essere la svolta della carriera per , che è finito sul taccuino di diversi grandi club europei.

Secondo quanto riporta 'Globo Esporte', sul giocatore del Gremio sarebbe forte l'interesse soprattutto del e dell'Atlético Madrid. Mentre i partenopei osservano la situazione, gli spagnoli si sarebbero già mossi.

Sarebbe infatti stata recapitata un'offerta da 35 milioni più 10 di bonus al club di Alegre. Il Napoli avrebbe fatto sapere di poter pareggiare l'offerta mandata dai 'Colchoneros'.

Il presidente del Gremio è stato però irremovibile e ha chiarito che per meno di 40 milioni il giocatore non si muoverà, e lui non si siederà nemmeno a trattare.

'Cebolinha', che già da tempo sarebbe stato seguito da , e , avrebbe chiesto alla società di partire, ma questa ha imposto il silenzio stampa sulla questione addio.

Dovesse andare a buon fine la vendita, il Gremio riceverebbe soltanto il 50% della somma, essendo proprietario solo della metà del cartellino. L'altra parte è al 10% del Fortaleza, suo vecchio club, al 10% dell'imprenditore Celso Rigo e al 30% dell'agente Gilmar Veloz.

è salito alla ribalta dopo la Copa America vinta con il suo Brasile da protagonista: ha chiuso con 3 goal all'attivo la competizione e ha giocato la fase a eliminazione diretta da protagonista.