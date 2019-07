Calciomercato Napoli, Elmas la priorità per il centrocampo: Pulgar l'alternativa

Elif Elmas, classe '99 del Fenerbahce, è il primo nome per il centrocampo del Napoli: il piano alternativo porta a Pulgar del Bologna.

Dopo aver rinforzato la difesa con l'importante arrivo di Manolas, il pensa al centrocampo: il posto di Diawara potrebbe essere preso da Elif Elmas, classe '99 di proprietà del , primo nome sulla lista della dirigenza.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', il giovane centrocampista macedone rientra nei piani del progetto tecnico di Ancelotti: il club azzurro ha fatto la sua scelta e sta spingendo sull'acceleratore per chiudere la trattativa.

Se l'affare non dovesse andare in porto il Napoli ha già pronto il 'piano b': piace anche Eric Pulgar, 25enne regista del con buona esperienza nella nostra . Il club partenopeo si conferma tra i più attivi in questi primi giorni di mercato estivo.