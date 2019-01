Calciomercato Napoli, è fatta per Kiyine: al Chievo 4 milioni, arriva a luglio

Il Napoli sta per concretizzare l'acquisto di Sofian Kiyine dal Chievo: il giovane marocchino rimarrà in prestito a Verona fino a fine stagione.

Se quella di gennaio è tradizionalmente la finestra di calciomercato in cui accade meno, i club ne approfittano per battere la concorrenza in vista di quella estiva. E così sta facendo il Napoli, pronto ad assicurarsi le prestazioni di Sofian Kiyine.

Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo 'Radio Crc', tra gli azzurri e il Chievo è praticamente tutto fatto: manca appena un incontro decisivo per sistemare gli ultimi dettagli e far sì che Kiyine cambi maglia. Costo dell'operazione: 4 milioni di euro.

Se confermato ufficialmente, il trasferimento di Kiyine da Verona a Napoli non si concretizzerà in ogni caso già a gennaio: il centrocampista di origini marocchine arriverà soltanto a luglio, al termine della stagione. I partenopei lo acquisteranno subito e poi lo lasceranno in prestito per altri 6 mesi al Chievo, sulla falsariga di quanto fatto un anno fa con Inglese.

Il progetto del Napoli è quello di portare Kiyine nel ritiro estivo, ed è proprio lì che il giocatore sarà valutato da Carlo Ancelotti. Assieme alla dirigenza, successivamente, il tecnico prenderà una decisione definitiva, optando per la sua permanenza in rosa oppure per una cessione in prestito.

A 21 anni, dunque, Kiyine si appresta a compiere il grande salto. In Campania ha già vestito la maglia della Salernitana, in prestito nello scorso campionato. In estate è tornato al Chievo e proprio a Napoli, nello 0-0 di fine novembre, si è messo in mostra entrando dalla panchina: è lì che gli azzurri sono rimasti stregati da lui.