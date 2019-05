Calciomercato Napoli, Diego Costa la suggestione: serve un quarto attaccante

Il Napoli è alla ricerca di un quarto attaccante per completare il reparto offensivo: Lozano il colpo più probabile, Diego Costa la suggestione.

Tre attaccanti sono confermati, uno dovrà ancora arrivare. Questa la situazione in casa , con il club partenopeo alla ricerca del giocatore giusto con il quale completare un già fornito reparto d'attacco.

Lo ha annunciato Carlo Ancelotti, il quale ha confermato anche che Arkadiusz Milik sarà la punta sulla quale il Napoli continuerà a scommettere. Lo ha fatto intendere il club azzurro, felice di aver ricucito lo strappo che si era creato nelle ultime settimane con Lorenzo Insigne.

Il capitano è infatti pronto a rinnovare il proprio contratto con i partenopei, restando così al fianco di Milik e Mertens, gli altri due intoccabili nel reparto d'attacco di Carlo Ancelotti. Reparto che presto accoglierà però un quarto moschettiere.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', il primo grande obiettivo di mercato in casa Napoli resta Hirving Lozano. Il messicano, in forza al Eindhoven, possiede infatti tutte le caratteristiche recentemente elencate da Ancelotti: ottime qualità tecniche e bravo nell'attaccare la profondità.

Il nome del 'Chucky' non è però l'unico sul taccuino degli uomini mercato del club azzurro. Sempre secondo 'Tuttosport', piacciono molto anche i profili di Ciro Immobile ( ), Mariano Diaz ( ) e Rodrigo ( ), con Verdi e Ounas destinati invece a lasciare Napoli in estate.

A stimolare i tifosi partenopei è però soprattutto il nome fatto da 'La Gazzetta dello Sport', secondo cui il Napoli starebbe valutando anche il possibile acquisto di Diego Costa dall' .

Lo spagnolo non sembra infatti rientrare più nei piani di Diego Simeone e un suo addio in estate pare una realtà pronta a concretizzarsi. Un suo eventuale arrivo a Napoli permetterebbe così al club di integrare in rosa un calciatore dalla grande esperienza, anche in chiave , nonché uno dei migliori bomber sulla piazza.