Calciomercato Napoli, Di Lorenzo c'è: visite ok, venerdì la firma

L’ufficialità ancora non c’è, ma ormai non ci sono più dubbi: Giovanni Di Lorenzo diventerà un nuovo giocatore del .

L’esterno che in questa stagione tanto bene ha fatto alla sua prima esperienza in con la maglia dell’, si è sottoposto alle visite mediche di rito a Villa Stuart che hanno preceduto la firma sul contratto prevista nella giornata di venerdì.

Di Lorenzo, per il quale negli ultimi giorni si erano registrati gli apprezzamenti anche di importanti club esteri, parlando a La Gazzetta dello Sport, ha intanto pronunciato le sue prime parole da giocatore del Napoli ‘in pectore’.

“E’ un sogno che si realizza, il coronamento di una rincorsa incredibile. Due anni fa di questi tempi mi stavo giocando i playoff di C col Matera, adesso firmo per una big di Serie A. Non bisogna mai arrendersi”.

Dopo aver scoperto la Serie A, Di Lorenzo presto potrà calcare i campi di .

Al Napoli, Di Lorenzo avrà la possibilità di lavorare con uno dei tecnici più importanti al mondo: Carlo Ancelotti.

“Non vedo l’ora di conoscerlo ed essere allenato da lui. Parliamo di un tecnico che ha vinto tutto in ogni Paese in cui ha allenato. Una leggenda del calcio, sarà un onore per me lavorare con lui. Tutti i suoi ex giocatori ne parlano in maniera fantastica”.