Calciomercato Napoli, Di Lorenzo è ufficiale: arriva a titolo definitivo

Giovanni Di Lorenzo è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Arriva dall'Empoli a titolo definitivo.

Dopo le visite mediche di settimana scorsa, è arrivata anche la firma. E ora è ufficiale: Giovanni Di Lorenzo è un nuovo giocatore del .

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Il terzino destro classe 1993 arriva dall' dopo aver disputato una grande stagione in Toscana, la sua prima di , con 37 presenze e 5 goal all'attivo.

A dare l'annuncio del nuovo acquisto è stato il presidente Aurelio De Laurentiis sul proprio profilo Twitter.

Queste le prime parole di Di Lorenzo da giocatore del Napoli, rilasciate al sito ufficiale del club partenopeo:

"Sono felice di questa mia nuova avventura in un club prestigioso quale è il Napoli. Non vedo l'ora di cominciare questa stagione e conoscere i miei nuovi compagni a Dimaro".

Il Napoli si trova ora in rosa tre terzini destri: Di Lorenzo, Malcuit e Hysaj. Sarà l'albanese ad andare via in estate, come ha già dichiarato lo stesso giocatore.