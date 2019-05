Calciomercato Napoli, Di Lorenzo ad un passo: "Si può chiudere"

Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha confermato l'interesse del Napoli per Giovanni Di Lorenzo: "Contatti frequenti, può andare in porto".

Potrebbe arrivare dalla il primo colpo di mercato del di Ancelotti, che dopo aver chiuso la stagione in anticipo al secondo posto proietta le proprie attenzioni sulle possibili trattative per puntellare la rosa. Nel mirino del club partenopeo è finito Giovanni Di Lorenzo, talentuoso esterno dell'.

Ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss', il presidente del club toscano Fabrizio Corsi ha confermato la trattativa con gli azzurri:

"C'è questo interessamento del Napoli, un contatto giornaliero tra Giuntoli e Accardi, il mio direttore. La cosa può indirizzarsi verso la buona riuscita dell'operazione, ma nel calcio nulla è scritto. Annuncio? Non lo so, ma so che ci sono contatti frequenti. Stamattina non ho incrociato Di Lorenzo, mentre Bennacer è andato in nazionale. E' stata una mattinata commovente da un certo punto di vista".

Potrebbe arrivare a breve dunque la fumata bianca per l'arrivo di Di Lorenzo a Napoli: affare da circa 10 milioni di euro, Giuntoli brucia la concorrenza di , e per uno dei migliori giocatori di questa stagione in Serie A.