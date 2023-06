Diego Demme si prepara a lasciare il Napoli dopo tre anni e mezzo per far ritorno in Germania: l'Hertha cerca ora l'accordo col club partenopeo.

Quasi mai impiegato da Luciano Spalletti nella splendida cavalcata vincente verso il terzo Scudetto, Diego Demme è in procinto di lasciare il Napoli: secondo 'Sky Deutschland' il centrocampista tedesco è destinato a tornare in Germania, precisamente all'Hertha Berlino.

Il club della Capitale, che ha chiuso all'ultimo posto in campionato e nella prossima stagione dovrà dunque ripartire dalla 2. Bundesliga, ha sottoposto a Demme un'offerta di tre anni, fino al 30 giugno 2026. E l'ex capitano del Lipsia, nonostante la poco piacevole prospettiva di giocare in seconda serie e non in prima, l'ha accettata.

La proposta dell'Hertha comprende un ingaggio minore rispetto a quello che Demme percepisce attualmente a Napoli. Ma il tedesco ha deciso di tornare in Germania, per avere quello spazio che negli ultimi due anni a Napoli gli è sempre stato negato.

Tra il Napoli e l'Hertha, a dire il vero, un accordo totale non c'è ancora. I due club stanno però trattando in maniera concreta e la fumata bianca per il trasferimento a Berlino di Demme potrebbe arrivare a stretto giro di posta.

Demme lascerebbe così il Napoli dopo tre anni e mezzo: il club partenopeo lo aveva prelevato dal Lipsia nel gennaio del 2020, nel tentativo di regalare all'allora tecnico azzurro Rino Gattuso un mastino di centrocampo. Guai fisici e l'esplosione di Lobotka, però, lo hanno relegato ai margini. Sfumato a gennaio, l'addio sembra ora destinato a diventare realtà.