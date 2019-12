Calciomercato Napoli, De Laurentiis vuole Kulusevski: 25 milioni per averlo a gennaio

De Laurentiis è pazzo di Kulusevski e vuole anticipare la concorrenza: pronta l'offerta all'Atalanta per regalare lo svedese a Gattuso a gennaio.

Alla vigilia di Natale Aurelio De Laurentiis sta cercando il regalo giusto da mettere sotto l'albero di Gennaro Gattuso: l'obiettivo del patron azzurro è quello di rinforzare il a gennaio.

Secondo quanto riportato dal quotidiano 'Repubblica' De Laurentiis avrebbe individuato in Dejan Kulusevski il regalo perfetto per i tifosi partenopei. Il centrocampista svedese è stato l'autentica rivelazione di questa ed il Napoli vuole anticipare la concorrenza per il talento di proprietà dell' : pronta un'offerta da 25 milioni per convincere la 'Dea' a cedere lo svedese già nella sessione di mercato di gennaio.

Serve un'operazione lampo e una grande convinzione da parte del Patron azzurro per strappare Kulusevski dalle grinfie di concorrenti spietati. La minaccia numero uno sullo svedese classe 2000 è rappresentata dall' , disposta ad inserire Politano nell'operazione con l'Atalanta.

La stagione di Kulusevski fino ad ora ha portato con sè numeri davvero impressionati: 4 goal e 7 assist con la maglia del , a dimostrazione della bontà della scelta dei bergamaschi di mandarlo in prestito ai 'Crociati'. A Parma lo svedese ha trovato un allenatore come D'Aversa che è stato in grado di metterlo nelle condizioni migliori per esprimere il proprio talento. Il regalo di De Laurentiis per Gattuso potrebbe essere Kulusevski.