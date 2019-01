Calciomercato Napoli, De Laurentiis su Allan: "Siamo amici col PSG"

Aurelio De Laurentiis ha commentato le voci che vogliono Allan nel mirino del PSG: “Vedremo se ci sarà l’opportunità. Per ora nessuna offerta”.

Fino a poche settimane fa, in pochi avrebbero immaginato un Allan tra i protagonisti della sessione invernale di calciomercato eppure, il centrocampista del Napoli potrebbe essere il protagonista di una delle operazioni più clamorose in assoluto di gennaio.

Negli ultimi giorni, hanno preso sempre più vigore le voci che vogliono il brasiliano nel mirino del PSG e, nonostante non si sia ancora arrivati ad un’intesa, la trattativa non si può ancora dire tramontata.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il club parigino, nelle scorse ore, ha presentato una nuova offerta da 60 milioni di euro più bonus, il tutto mentre con la Qatar Sports Investments si parla anche di una possibile sponsorizzazione che garantirebbe al Napoli ottime entrate per i prossimi anni.

Allan, dal canto suo, avrebbe già un accordo con il PSG per un contratto per i prossimi quattro anni da ben otto milioni a stagione e, a far capire come la situazione sia da considerarsi ancora in costante evoluzione, sono arrivate anche le parole di Aurelio De Laurentiis.

Il presidente del Napoli, parlando all’emittente transalpina RMC Sport, pur svelando di non aver ricevuto proposte concrete, non ha chiuso alla possibilità che Allan si trasferisca a Parigi già a gennaio.

“Io non ho ricevuto alcuna offerta, ma i due club si parlano spesso al fine di valutare eventuali occasioni. Noi ed il PSG siamo amici, vedremo se ci sarà l’opportunità”.

De Laurentiis non ha voluto parlare di cifre.