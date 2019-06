Calciomercato Napoli, De Laurentiis su Allan e Insigne: "Valuto offerte, ma non a fine mercato"

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha fatto il punto sul mercato: "James Rodriguez? Chi vivrà vedrà, ma dobbiamo anche vendere".

Il è tra le società più attive in questa prima fase di mercato estivo: da una parte la trattativa in entrata con la per Kostas Manolas , dall'altra la suggestione James Rodriguez . Ma il presidente Aurelio De Laurentiis ha fatto il punto anche sul fronte uscite, tirando in ballo due nomi importanti come Allan e Lorenzo Insigne .

Intervistato a margine di un evento alla Camera dei Deputati, il patron azzurro tiene aperta ogni soluzione sul centrocampista brasiliano e sull'attaccante italiano:

"Allan e Insigne? Se le offerte arrivano in un contesto di mercato che mi consentono di correre ai ripari in tempo, si possono anche prendere in considerazione . Ma se invece si tratta di chiudere negli ultimi dieci giorni di mercato allora non si può fare".

Imminente invece l'arrivo di Manolas , che con Koulibaly formerà una coppia centrale di primissimo livello:

"Le grandi squadre nascono da una grande difesa e un grande centrocampo. Manolas e Koulibaly potrebbero essere una grande accoppiata, come ne abbiamo avute tante nel passato".

Ancora da definire invece la pista James Rodriguez , che resta piuttosto complicata:

"Nessuno ha mai negato che James Rodriguez non vada bene per noi, anzi esiste un particolare rispetto tra il giocatore e Ancelotti. Ma ci sono gli agenti, la famiglia, il ... chi vivrà vedrà".

De Laurentiis traccia un bilancio del mercato azzurro a questo punto, ma ricorda che il Napoli dovrà anche vendere: