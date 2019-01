Calciomercato Napoli, De Laurentiis: "Rog al Siviglia? Devo parlarne con Ancelotti"

In Spagna non si spengono le voci riguardanti un possibile approdo di Marko Rog al Siviglia in questa finestra di calciomercato. Ecco allora che a provare a fare il punto della situazione è stato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, intervistato da 'ABC de Sevilla'.

"Sono pronto a tornare in Italia per riunirmi con il mio allenatore, Carlo Ancelotti. Così sapremo quale decisione prendere [su Rog]. Ci sono molti club interessati però il primo è il Napoli e per me conta sapere cosa ne pensa il tecnico. Non vogliamo cedere nessuno. Non è nella mia filosofia comprare un giocatore per poi prestarlo a un'altra squadra. Vedremo cosa succederà".