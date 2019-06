Calciomercato Napoli, De Laurentiis: "Manolas e James? Giochiamo su più tavoli"

Niente indizi. Aurelio De Laurentiis, interpellato su Kostas Manolas e James Rodriguez, a 'Radio Kiss Kiss' non si sbilancia riguardo i due nomi caldi nel mercato del .

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

A tal proposito, il numero uno azzurro entra nei dettagli dell'addio di Albiol dopo 6 stagioni vissute all'ombra del Vesuvio per riavvicinarsi a casa ed indossare la maglia del .

"Abbiamo accettato la sua richiesta perché glielo dovevamo, non possiamo sempre dire di no. Negli ultimi due anni voleva andare via, ma l'abbiamo convinto a restare, adesso non potevamo. Abbiamo potuto cederlo perché l'anno scorso abbiamo fatto crescere Chiriches e Maksimovic accanto a Koulibaly, quindi staremmo a posto. Ma se vogliamo fare qualche passo in più possiamo farlo, ci stiamo provando e vediamo in che direzione andare".