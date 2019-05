Calciomercato Napoli, Bourigeaud sul taccuino di Giuntoli: incontro con l'agente

Cristiano Giuntoli ha incontrato l'agente di Benjamin Bourigeaud, esterno del Rennes finito nel mirino del Napoli.

Fresco di netto successo sull' , il può ampiamente pensare alla prossima stagione: secondo posto blindato da tempo, l'unico obiettivo resta quello di raggiungere - e preferibilmente superare - la quota 80 punti a cui ha spesso fatto riferimento Carlo Ancelotti.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Detto dell'accordo raggiunto con Josip Ilicic, il ds Cristiano Giuntoli non si ferma al solo sloveno: piace anche il 25enne esterno di centrocampo Benjamin Bourigeaud, in forza al dove in stagione si è rivelato uno dei migliori.

L'articolo prosegue qui sotto

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il dirigente partenopeo ha già incontrato l'agente del giocatore per provare a gettare le basi di un'intesa tra le parti e anticipare la concorrenza.

Bourigeaud ha collezionato 52 presenze, condite da 9 goal e 10 assist: annata resa importante dalla conquista della Coppa di con la vittoria sul forte dopo la lotteria dei calci di rigore nella finale disputata lo scorso 27 aprile.

Il classe 1994 del club rossonero può ricoprire diversi ruoli: oltre a essere esterno sinistro è in grado di giocare anche sulla fascia opposta, agendo qualche metro in avanti a supporto dell'attaccante centrale.