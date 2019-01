Calciomercato Napoli, Barella potrebbe rifiutare: la rivalità tra tifoserie pesa

Barella è il primo obiettivo del Napoli se parte Allan, ma il ragazzo potrebbe rifiutare per la forte rivalità con la tifoseria del Cagliari.

Il Napoli ha puntato da mesi Nicolò Barella ma l'arrivo del giovane centrocampista sotto il Vesuvio è tutt'altro che in discesa, anzi. E la motivazione sarebbe abbastanza clamorosa.

Secondo 'Il Corriere dello Sport', che cita fonti degli Sconvolts (gruppo ultras del Cagliari), Barella sarebbe intenzionato a rifiutare l'eventuale trasferimento per la forte rivalità tra la tifoseria del Napoli e quella sarda.

Al momento comunque De Laurentiis e Giulini non hanno ancora raggiunto nessun tipo di accordo nonostante il presidente del Napoli, che teme l'assalto del PSG ad Allan, abbia messo sul piatto una ventina di milioni di euro più Rog o Ounas.

L'offerta del Napoli d'altronde non è l'unica per Barella che piace moltissimo anche all'Inter, società a cui Giulini è particolarmente legato, con i nerazzurri che potrebbero inserire una contropartita tecnica gradita come Bastoni o Eder.

Il tutto senza tralasciare l'ipotesi Premier dove Manchester United e soprattutto Chelsea starebbero pensando di affondare il colpo addirittura già a gennaio.

Il Cagliari al momento non intende cedere Barella a stagione in corso ma, davanti a un'offerta da 40-50 milioni cash, la situazione potrebbe velocemente cambiare. Con buona pace di Inter e Napoli.