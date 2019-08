Calciomercato Napoli, occhi sul giovane Babatunde: concorrenza di Manchester City e Ajax

Il Napoli si è messo sulle tracce di Babatunde, talento 16enne della Nigeria: su di lui anche Mancheste City, Ajax, Lille e Lipsia.

Concentrato sull'affare Fernando Llorente per il presente, il dà anche un importante sguardo al futuro. I partenopei sono infatti tra i numerosi club che si sono messi sulle tracce di Adeleke Oluwatobi Babatunde, talento nigeriano.

Ala d'attaco, trequartista, centrocampista offensivo. Babatunde ha solo 16 anni ma ha già dimostrato di essere un numero 10 capace di fare la differenza in tutti questi ruoli nelle giovanili della .

Si è messo in mostra in particolare negli 'Africa Youth Games 2018', portando la sua selezione alla conquista della medaglia d'argento. Una grande cavalcata che gli ha permesso di attirare su di sé gli occhi di , , e , oltre a quelli del Napoli appunto.

Dalle ottime qualità con la palla tra i piedi e una spiccata propensione per il goal, il talento nigeriano è così finito nel mirino di top club a livello europeo, i quali ora aspettano solo lo scoccare del suo diciottesimo compleanno per provare a tesserarlo senza rischiare di incorrere in qualche sanzione FIFA.

A confermare tutta questa attenzione che si è creata intorno al proprio assistito è stato direttamente l'agente del ragazzo, Godfrey K Torto, a Goal.

"Esistono numerosi club che seguono i progressi di Tobi. È un grande talento e una delle prossime star della Nigeria. Non sorprende che le squadre lo stiano guardando. Ora però la cosa più importante è che Tobi continui su questa strada. Se continua a farlo, sono sicuro che avrà un futuro brillante".

Ora Babatunde dovrebbe guidare da capitano l'Under 17 della Nigeria nei prossimo Mondiali in (dal 5 al 27 ottobre). Un appuntamento che richiamerà l'attenzione di molti addetti ai lavori.