Calciomercato Napoli, Arias in uscita dall'Atletico Madrid: clausola di 40 milioni

Santiago Arias potrebbe essere il terzo giocatore in uscita dalla difesa dell'Atletico Madrid: il colombiano piace al Napoli, ma servono 40 milioni.

Dopo i trasferimenti ormai confermati di Godin e Lucas Hernandez, l' potrebbe smantellare la difesa con la terza cessione: Santiago Arias potrebbe aver concluso la sua avventura in e nel suo futuro potrebbe esserci il di Ancelotti.

Il colombiano è corteggiato ormai da tempo dalla formazione azzurra, che secondo quanto riferisce 'Marca' è la principale candidata al suo acquisto. Non arrivano infatti segnali di rinnovo contrattuale tra le due parti, ma l'Atletico Madrid non ha intenzione di scendere sotto i 40 milioni di euro della clausola per il prezzo di vendita.

Una cifra che la dirigenza difficilmente sarà disposta a versare, considerando che soltanto un anno fa i partenopei hanno rinunciato all'affondo definitivo nonostante un prezzo sensibilmente inferiore.

Prelevato la scorsa estate dal , Arias non ha avuto la garanzia di un posto da titolare in questa stagione sotto la guida di Simeone, che spesso gli ha preferito Juanfran sulla corsia di destra: ora il classe '92 è finito nella lista dei possibili 'sacrificati' di fine stagione.