Calciomercato Napoli, Ancelotti svela: "Potrebbero esserci 2 acquisti importanti"

Il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, torna da Dimaro sugli obiettivi dei campani e annuncia: "Mario Rui è fuori dal mercato".

Il tecnico del , Carlo Ancelotti, dal ritiro di Dimaro, dopo la vittoria per 5-0 in amichevole sulla FeralpiSalò, ha parlato in esclusiva ai microfoni dell'emittente 'TV Luna'. Il tema centrale è stato il calciomercato, con i partenopei protagonisti sia in entrata, sia in uscita.

"Gli acquisti importanti potrebbero essere due. Mario Rui è fuori dal mercato".

Tanti i nomi accostati in entrata al club partenopeo, dal sogno James Rodriguez dal al veloce attaccante Pepé del , passando per il centrocampista del Fenerbahçe Elif Elmas, mentre il terzino portoghese piace molto al .

