Calciomercato Napoli, Ancelotti punge il PSG: "Allan è stato contattato ma non si dovrebbe"

Il caso Allan tiene ancora banco al Napoli dopo che il brasiliano non è stato convocato per l'anticipo contro il Milan a causa delle sirene di mercato che risuonavano da Parigi.

Ecco perché Ancelotti, al termine della partita di 'San Siro', è tornato sul tema non lesinando una velenosa frecciata al PSG.

"Il giocatore è stato contattato, anche se non si dovrebbe, ma questo è il calcio. Abbiamo appoggiato la sua richiesta, poi non è successo niente. Rimarrà con il piacere di tutti noi. Martedì giocherà. Non entro nelle trattative che ci sono, la storia dal mio punto di vista è chiusa, rimane un nostro giocatore. Non avevamo avuto idea di cederlo se non per qualcosa di assolutamente straordinario".