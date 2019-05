Calciomercato Napoli, Almendra vicino per 20 milioni: Angelici conferma

Il Napoli è la squadra più vicina al giovane talento del Boca Juniors, Agustín Almendra. Lo ha confermato il presidente Angelici a 'Radio La Red'.

Il è la squadra italiana che negli ultimi anni ha puntato più di tutte le altre sui giovani talenti. E la coppia De Laurentiis-Giuntoli sta per piazzare un altro colpo a sorpresa in questo senso. Stiamo parlando di Agustín Almendra, centrocampista del Boca Juniors.

La notizia arriva dall' ed è data direttamente dal presidente del Boca, Angelici, a 'Radio La Red'. Conferma la trattativa con il Napoli e saluta di fatto uno dei suoi miglior talenti.

"Ci sono molti club interessati ad Almendra, ma il Napoli è sicuramente il più determinato. Stiamo analizzando le proposte, è probabile che lascerà il club".

Almendra è un centrocampista centrale, può fare sia il regista che la mezz'ala. Nel 4-4-2 di Ancelotti andrebbe ad occupare una delle due caselle in mediana. In stagione ha disputato 15 presenze nel campionato argentino e 4 in Copa Libertadores, con un goal all'attivo.

Ma non è il solo colpo che il Napoli ha messo in conto, ovviamente, per l'estate. In difesa, ed in particolare sulle due fasce, secondo 'La Gazzetta dello Sport' il club partenopeo sarà molto attivo.

Sulla destra Manuel Lazzari ha rafforzato la propria candidatura, nonostante in questi anni abbia giocato come esterno a tutto campo in una difesa a tre. La non vuole scendere sotto i 20 milioni, De Laurentiis al momento ne vorrebbe spendere solo 15. Tuttavia non sembra una distanza incolmabile.

Sulla fascia opposta, invece, il primo obiettivo è recuperare totalmente Ghoulam. Poi ci sarà spazio per un ulteriore innesto: Alejandro Grimaldo e Teo Hernandez sono i due nomi adocchiati dal Napoli. Il primo gioca nel ed è valutato 25 milioni di euro. Il secondo è di proprietà del ma ha trascorso l'ultimo anno in prestito alla .