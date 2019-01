Calciomercato Napoli, Allan vuole il PSG: a Parigi guadagnerebbe il quadruplo

Allan spinge per il trasferimento immediato al PSG dove guadagnerebbe 8 milioni netti a stagione. De Laurentiis aspetta una super offerta.

Il Napoli rischia davvero di perdere Allan già a gennaio. Il centrocampista brasiliano infatti secondo 'Tuttosport' sta spingendo per trasferirsi subito in Francia dove andrebbe a guadagnare circa 8 milioni di euro netti all'anno. Praticamente il quadruplo di quanto percepisce attualmente.

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi Milan-Napoli in esclusiva, live e on demand

Il grande regista dell'operazione sarebbe l'agente di Allan, Josè Arribas, che si trova a Parigi dove peraltro è arrivato nelle scorse ore anche Aurelio De Laurentiis.

Il presidente del Napoli è in Francia per motivi personali ma non è escluso che possa incontrare gli emissari del PSG (Al Khelaifi è in Qatar per la morte della madre) e davanti a una super offerta sarebbe disposto a cedere subito Allan.

Per convincere De Laurentiis a privarsi del brasiliano però serviranno almeno 80 milioni di euro, cifra che il PSG potrebbe mettere sul piatto grazie agli sponsor anche perché Tuchel dopo Rabiot (ormai separato in casa) ha perso pure Verratti causa infortunio.

Il Napoli dal canto suo se dovesse davvero cedere Allan partirebbe subito all'assalto di Barella che però preferisce l'Inter e il Cagliari non vuole cedere a gennaio.

Ecco perché alla fine, considerati i segnali positivi lanciati da Diawara contro la Lazio, il Napoli potrebbe anche restare così fino a giugno quando De Laurentiis reinvestirebbe i soldi della cessione di Allan su un grande colpo.

Le prossime ore insomma saranno determinanti per il presente ma soprattutto per il futuro del Napoli. Allan aspetta e sogna Parigi.