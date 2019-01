Calciomercato Napoli, Allan non si allena: discorso aperto con il PSG

Il PSG preme per Allan, che non si è allenato col gruppo ed è tentato dalla mega-offerta dei parigini. Il Napoli non scende sotto i 100 milioni.

Napoli centro del mondo, almeno nel calciomercato. A 7 giorni dalla conclusione del calciomercato invernale, la potenziale operazione da copertina può nascere proprio lì. E il protagonista è Allan, il cui trasferimento al PSG rimane in piedi, nonostante la smentita delle scorse ore di Aurelio De Laurentiis.

I segnali, in questo senso, si sprecano. Il più importante arriva probabilmente da Castelvolturno, quartier generale del Napoli, dove Allan non ha svolto allenamento regolare per il terzo giorno consecutivo. Il brasiliano ha seguito un programma di lavoro specifico per problemi alla schiena, ma è naturale che il pensiero corra proprio al pressing del PSG, da far tremare i polsi a qualsiasi giocatore.

Già, perché l'offerta che i parigini hanno fatto pervenire ad Allan è tentatrice: alla corte di Tuchel l'ex mastino dell'Udinese percepirebbe oltre il doppio rispetto all'ingaggio che oggi gli garantisce il Napoli. E lui ci sta pensando seriamente, altroché: ne è la prova il fatto che in questi giorni a Napoli sia presente uno dei suoi agenti, che lo sta accompagnando praticamente sempre.

Il Napoli, conscio del pericolo di perdere un intoccabile a stagione in corso, per il momento non cede. De Laurentiis non è intenzionato a scendere sotto i 100 milioni di euro, cifra a cui il PSG non si è ancora avvicinato, ma il rischio di un addio rimane concreto.

Allan non è l'unico centrocampista cercato dal PSG, costretto a intervenire in mezzo al campo dopo aver di fatto rinunciato a Rabiot, accordatosi col Barcellona e messo fuori rosa da Tuchel. L'alternativa dei campioni di Francia in carica è l'ex giallorosso Leandro Paredes, che ha caratteristiche diverse, ma la prima scelta è proprio il brasiliano del Napoli.

De Laurentiis ha soggiornato proprio a Parigi negli ultimi giorni - anche se ufficialmente per questioni personali - prima di far ritorno a Roma. Nei discorsi tra PSG e Napoli si è parlato anche della possibilità di accordi di sponsorship legati a marchi del Qatar, vicini alla proprietà dei francesi.

Sarà dunque una settimana vitale per comprendere cosa accadrà sull'asse Napoli-Parigi. Società e allenatore desiderano la permanenza di Allan, ma i ricchissimi parigini non mollano il colpo e continuano a lavorare per il colpaccio. Entro il weekend, deadline fissata dal club azzurro, il futuro del brasiliano sarà finalmente deciso. In un senso o nell'altro.