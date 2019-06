Calciomercato Napoli, Allan e Insigne in vendita? "Bufala, nessuna offerta"

Allan e Lorenzo Insigne in vendita con la benedizione di Ancelotti: questa la clamorosa indiscrezione lanciata da 'La Gazzetta dello Sport', indiscrezione però immediatamente smentita dal su Twitter.

Il club di De Laurentiis infatti nega che il tecnico abbia dato l'ok alla doppia cessione e, senza troppi giri di parole, definisce l'anticipazione del quotidiano rosa 'la prima bufala dell'estate'.

La Gazza scrive che Ancelotti avrebbe detto Ok alla vendita di Allan e Insigne. Possiamo definirla la prima grossa bufala della stagione. I giocatori del Napoli non sono in vendita. E non è arrivata nessuna offerta degna del loro valore. Se dovessero arrivare verranno valutate.