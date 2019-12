Calciomercato Napoli, l'agente di Rodriguez apre: "Farebbe di tutto per Gattuso"

Chiuso al Milan, il terzino svizzero potrebbe lasciare i rossoneri a gennaio. Occhio al Napoli: "Ama la città, ma non mettiamo pressione a Gattuso".

Non gioca da settembre, dal Derby contro l' . Theo Hernandez, probabilmente il migliore della stagione in casa , ha preso stabilmente il ruolo di imprescindibile sulla corsia mancina: ora Ricardo Rodriguez può lasciare i rossoneri, magari per rimanere in . Con la maglia del .

E' l'agente dello stesso Rodriguez ad aprire alla possibilità, evidenziando come il suo assistito abbia amato lavorare con Gattuso, nuovo tecnico del Napoli. Lo svizzero è in uscita e sulla corsia sinistra il Napoli non ha un padrone assoluto visti i problemi attorno a Ghoulam.

Rodriguez lascerà il Milan per rincorrere l'Europeo, Napoli alla finestra:

"Per Gattuso, Ricardo farebbe di tutto e andrebbe dovunque, anche in Serie B. Anche al , club che rispetto e che così bene sta facendo, tanto che merita il comando della classifica...".

Parla così Gianluca Di Domenico, procuratore di Rodriguez, ai microfoni di Radio Marte. Per ora nessuna trattativa, ma l'idea di base c'è:

"Non vogliamo fare nessuna pressione su Gattuso che ha iniziato da pochi giorni a lavorare a Napoli, ma se ci fosse una chance, la aspetteremo".

Non solo l'amore per Gattuso, ma anche per la città in cui si è appena trasferito:

"Oltretutto, Ricardo ha già trascorso le sue vacanze a Napoli per cui non siamo ruffiani nè bugiardi se diciamo che ama Napoli".

Un ritorno in appare l'ipotesi più probabile per Rodriguez, ma se Gattuso dovesse chiamare, allora una permanenza in Serie A con un'altra maglia non sarebbe affatto da escludere. invernale sempre più vicino.