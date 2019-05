Calciomercato Napoli, l'agente di Mario Rui conferma: "Farà nuove esperienze"

L'agente Mario Giuffredi conferma l'addio al Napoli di Hysaj, ma anche quello di Mario Rui: il prossimo anno entrambi giocheranno altrove.

Al è il giorno di Giovanni Di Lorenzo, che seguendo le orme di tanti colleghi del passato recente ha lasciato l' per trasferirsi in Campania. Visite mediche per l'ormai ex terzino dei toscani, accompagnato dal proprio agente Mario Giuffredi.

Lo stesso Giuffredi, però, non è solo il procuratore di Di Lorenzo: cura gli interessi di un altro giocatore azzurro, ovvero Elseid Hysaj. Ovvero, ironia della sorte, il terzino che sarà rimpiazzato dall'ex empolese. E che, ormai è sicuro, dopo tre annate da titolare con Sarri e una più difficoltosa con Ancelotti si prepara a lasciare Napoli.

"Dopo quattro anni è normale che vada a fare altre esperienze. Le critiche? Fanno parte del suo lavoro. Se ci sono già stati contatti? Lavoriamo quotidianamente".

Non solo Hysaj, però: anche Mario Rui è pronto a salutare dopo due stagioni. E a confermarlo in maniera particolarmente stringata è sempre Giuffredi, procuratore anche del portoghese.

"Mario Rui? Idem".

Insomma, il calciomercato del Napoli è già iniziato. Via Hysaj, dentro Di Lorenzo. Via Mario Rui e, presumibilmente, dentro un altro terzino sinistro. il restyling del Napoli in vista della prossima stagione comincia dalle fasce