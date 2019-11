Calciomercato Napoli, l'agente di Callejon: "Rinnovo? La situazione è in stand-by"

L'agente di Josè Maria Callejon ha chiarito la questione rinnovo in casa Napoli: "Ci hanno presentato la proposta tre mesi fa, ma ora aspettiamo".

La situazione in casa continua a essere problematica dopo l'episodio dell''ammutinamento' da parte di tutta la rosa. Un caos che si ripercuote inevitabilmente anche sul fronte mercato, mentre l'agente di Josè Maria Callejon fa sapere che il rinnovo non è ancora stato concordato.

Ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss', il manager dell'esterno spagnolo Manuel Garcia Quilon ha precisato la situazione con la società:

"Il rinnovo? Il Napoli ci ha presentato la proposta già da tre mesi. La situazione è in stand-by. Aspettiamo, non posso aggiungere altro".

Dunque il discorso rinnovi è al momento rinviato in attesa di capire come si evolveranno gli ultimi attriti interni. Non è sicuramente un periodo facile per Ancelotti, chiamato a risollevare un ambiente fin troppo demoralizzato dopo gli ultimi risultati in campo.