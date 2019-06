Calciomercato Napoli, accordo con Zapata: trattativa con l'Atalanta

Duvan Zapata pronto a fare ritorno al Napoli: gli azzurri hanno l'accordo con gli agenti del giocatore, contatti in corso con l'Atalanta.

La grande cavalcata dell' si è conclusa con la storica qualificazione in , ma Gasperini potrebbe perdere sul mercato uno dei suoi protagonisti. Duvan Zapata è infatti finito nel mirino del , che vorrebbe riprendersi il centravanti colombiano dopo la fantastica stagione disputata.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', la dirigenza azzurra ha già strappato un primo accordo con gli agenti del giocatore, che dunque tornerebbe nel capoluogo campano dopo la breve e incolore esperienza.

Resta ora in piedi la trattativa con l'Atalanta: contatti in corsa tra le due parti per definire le cifre del trasferimento. Il Napoli sembra dunque aver cambiato idea sul giocatore classe '91, che ha già vestito la casacca partenopea per 54 volte, segnando anche 15 reti.