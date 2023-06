Nacho, niente Inter: "Ho deciso di restare un altro anno al Real Madrid"

Cercato dall'Inter, Nacho non si muoverà dal Real Madrid: in scadenza di contratto, prolungherà fino alla fine della stagione 2023/24.

Neppure il tempo di smaltire la delusione della sconfitta contro il Manchester City nella finale di Champions League, che l'Inter incassa anche il primo 'no' ufficiale dal mercato: nella prossima stagione Nacho, uno degli obiettivi più concreti per la retroguardia nerazzurra, giocherà nel Real Madrid fino alla fine del 2023/24.

Ad annunciarlo è stato lo stesso difensore spagnolo, attualmente nel ritiro della Roja per preparare la semifinale di Nations League contro l'Italia, in programma giovedì 15 giugno:

"Le offerte dall'estero ci sono sempre - le sue parole all'emittente RTVE - però ho deciso di rimanere qui per un altro anno".

Secondo Marca e AS, Nacho avrebbe preso la propria decisione in seguito a un incontro andato in scena lunedì 5 giugno con José Angel Sanchez, direttore generale del Real Madrid: il dirigente ha espresso nei confronti del calciatore, attualmente in scadenza di contratto il 30 giugno, la volontà di prolungare, evidentemente in maniera piuttosto convincente.

Importanti per Nacho sono state anche le manifestazioni d'affetto da parte del pubblico del Bernabeu, che più volte, nel corso di Real Madrid-Athletic del 4 giugno, ha intonato il nome del giocatore nel tentativo di convincerlo a rinnovare il proprio contratto.

La carriera di Nacho, difensore polivalente capace di destreggiarsi come centrale e, alla bisogna, anche come terzino, proseguirà dunque con l'unica maglia indossata nella propria carriera: il trentatreenne madrileno ha scalato le giovanili del Real, esordendo in prima squadra nel 2011 e conquistando Liga, Champions League e coppe varie.

Quanto all'Inter, il club nerazzurro dovrà ora cambiare obiettivo di mercato per rimpiazzare Milan Skriniar, promesso sposo del PSG. Negli scorsi giorni si è fatto anche il nome di Trevoh Chalobah, difensore del Chelsea e fratello di Nathaniel, visto a Napoli qualche anno fa.