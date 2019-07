Calciomercato, Morey lascia il Barcellona: ha firmato col Borussia Dortmund

Mateu Morey, promettente terzino de La Masia, lascia il Barcellona a parametro zero e firma col Borussia Dortmund: "Qui puntano sui giovani".

Giovane colpo a parametro zero del che ha strappato Mateu Morey, terzino classe 2000, al . Il ragazzo ha firmato fino al 30 giugno 2024.

Morey è cresciuto nella celebre Masia blaugrana ma non ha mai trovato spazio in Prima squadra e ora ha deciso di continuare la sua carriera in . Più precisamente a Dortmund.

"Il Borussia è un club fantastico che punta molto sui giovani. Voglio integrarmi velocemente e imparare la lingua".

Morey nel 2017 aveva vinto gli Europei Under 17 con la e la Youht League col Barcellona. Ora però il futuro si chiama Borussia Dortmund dove ad accoglierlo è stato il direttore sportivo Marc Zorc.