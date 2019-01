Calciomercato, Morata vuole lasciare il Chelsea: contatti col Siviglia

L'agente di Morata lavora al trasferimento dal Chelsea al Siviglia, l'attaccante non si è integrato nel gioco di Sarri e vuole partire già a gennaio.

Alvaro Morata vuole lasciare il Chelsea già a gennaio. L'ex attaccante della Juventus, accostato nelle scorse settimane anche al Milan in un difficile scambio con Higuain, secondo 'Abc de Sevilla' avrebbe incaricato il suo agente di trattare la cessione al Siviglia.

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi tutta la Liga in esclusiva, live e on demand

Il club andaluso è interessato a Morata che nelle idee del Siviglia prenderebbe il posto di Luis Muriel, appena ceduto in prestito alla Fiorentina. La prossima settimana è quindi previsto un incontro tra l'agente Juanma Lopez e la potentissima Marina Granovskaia per capire la fattibilità dell'operazione.

Morata d'altronde non si è mai integrato nel gioco di Sarri e vorrebbe tornare in Liga per rilanciarsi. In questa stagione lo spagnolo ha fin qui segnato appena 5 goal in 16 presenze e dopo la deludente prestazione contro il Southampton è finito nel mirino dei tifosi sui social.

Il Siviglia comunque non lavora solo su Morata ma pensa anche al ritorno di Stevan Jovetic, altra vecchia conoscenza del calcio italiano che non sta trovando molto spazio al Monaco e che tornerebbe molto volentieri in Spagna. Decisiva anche in questo caso potrebbe essere la volontà del giocatore.