Calciomercato Monaco, Porto beffato: c'è l'accordo con Pepe

Accordo trovato tra il Monaco ed il difensore portoghese Pepe, che così non tornerà per la seconda volta in carriera al Porto.

Il Monaco vuole a tutti i costi risalire la china per evitare quella che sarebbe una clamorosa retrocessione dalla Ligue 1. Per questo motivo, dopo aver preso Fabregas dal Chelsea, il club del Principato è vicino ad un altro colpo, ma stavolta a parametro zero.

Secondo quanto riportato da Sky Sport è stato raggiunto l'accordo con l'esperto difensore portoghese Pepe, da poco svincolatosi dal Besiktas nel mese di dicembre del 2018.

I monegaschi stanno dunque per vincere in extremis la concorrenza del Porto, ex squadra del classe 1983, che nelle scorse ore sembrava effettivamente vicino a riabbracciarlo per la seconda volta.

Nella stagione in corso Pepe in Turchia ha collezionato, prima dell'addio, un totale di 17 presenze tra campionato ed Europa League.