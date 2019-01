Calciomercato, Miura eterno: rinnova con lo Yokohama a 51 anni

Kazuyoshi Miura non ha aluna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. L'attaccante giapponese ha rinnovato infatti il proprio contratto con lo Yokohama FC, pronto così a disputare la sua 34esima stagione da professionista.

Classe 1967, Miura compirà 52 anni il prossimo febbraio. Un rinnovo che rappresenta dunque una nuova scommessa su se stesso e sulla sua eterna giovinezza, con l'attaccante nipponico che potrà continuare a calcare i campi della J2-League (seconda divisione) anche nella prossima stagione.

Nel 2017 ha battuto il record di Stanley Matthews, diventando il più anziano calciatore professionista a segnare un goal. Nel 2019 cercherà proprio di ritrovare quella confidenza con la rete persa nel 2018, annata in cui Miura non è riuscito a segnare.

Entusiasta per il rinnovo, l'attaccante ha commentato il suo prolungamento di contratto.

“Ho rinnovato il contratto per la stagione 2019. Ringrazio tutti per il supporto che mi hanno sempre dimostrato. Sono molto grato a tutti. Parteciperò a molte partite in una sola partita, non voglio perdermelo per un minuto, per un secondo. Penso che voglio affrontare il calcio faccia a faccia e andare agli allenamenti ogni giorno con il massimo della forza”.