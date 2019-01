Calciomercato, Militao al Real Madrid: 50 milioni al Porto

Il Real Madrid pagherà i 50 milioni della clausola rescissoria di Eder Militao, difensore centrale del Porto in arrivo la prossima estate.

Il Real Madrid pensa al futuro prossimo, programmato fin da ora: mani su Eder Militao, difensore centrale in forza al Porto che lo scorso agosto pagò appena 4 milioni per strapparlo al San Paolo.

Secondo quanto rivelato da 'AS', è praticamente fatta per il suo arrivo nella capitale spagnola: i 'Blancos' verseranno nelle casse dei 'Dragoes' i 50 milioni della clausola rescissoria, anticipando i tempi (da luglio sarebbe aumentata a 75).

Il 21enne ha già raggiunto l'intesa con i campioni d'Europa in carica, firmando un contratto fino al 2025, a dimostrazione di quanto siano elevate le attese nei suoi confronti. Il 10% della clausola, pari a 5 milioni, finirà nelle casse del San Paolo come da precedente accordo.

Militao (che fino al termine della stagione rimarrà in Portogallo) era seguito anche da altri grandi club come Manchester United, Liverpool e Chelsea, mentre in Italia a chiedere informazioni sul suo conto è stata l'Inter.

Prima del grande salto, il brasiliano proverà a vincere il più possibile con il Porto, ancora in corsa su tutti i fronti. Per lui venticinque presenze stagionali condite da due goal, di cui uno in Champions League allo Schalke 04.