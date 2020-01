Calciomercato Milan, Viviano è il prescelto per la porta: da svincolato

L'esperto portiere fiorentina è svincolato dopo l'esperienza di inizio 2019 alla SPAL: Viviano può sostituire Reina come secondo.

A 37 anni Pepe Reina è pronto a lasciare la per approdare in Premier League, all' . Il , così, è alla ricerca di un nuovo secondo per sostituire il partente spagnolo: il prescelto potrebbe essere Emiliano Viviano, svincolato dalla scorsa estate.

Dopo aver lasciato lo Lisbona, nonchè la con la quale aveva giocato la prima parte del 2019, Viviano si è svincolato a settembre, fuori tempo massimo per trovare una nuova squadra nella nuova stagione. Ora, a inizio 2020, può nuovamente tornare in Serie A.

Il Milan sta valutando il suo acquisto in virtù della larga esperienza maturata in quindici anni da professionista, in Serie B prima e in A poi. Viviano ha anche fatto parte della Nazionale azzurra all'inizio dello scorso decennio, dimostrando di essere tra i migliori in nel ruolo.

Per Viviano si tratterebbe di un ritorno a Milano, anche se nella sua vecchia esperienza con l' non riuscì mai a mettere piedi in campo a causa di un lungo infortunio rimediato nell'estate del 2011, prima della sua cessione invernale al .

Da lì il passaggio all'amata , all' (anche qui senza mai giocare) e sopratutto alla , in cui è riuscito a giocare le sue uniche gare europee della sua carriera, seppur nei turni preliminari che eliminarono la Sampdoria prima della fase a gironi di .

Ora, a 35 anni appena compiuti la possibilità Milan per Viviano, come vice Donnarumma. Il fratello di Gigio, invece, rimarrà terzo portiere: difficile vedere lui come spalla del parente in questo 2020. Ma mai dire mai.