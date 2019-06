Calciomercato Milan, Vignato per il futuro: Gabbia può andare al Chievo

Contatti in corso in questi giorni tra Milan e Chievo per Emanuel Vignato, gioiellino gialloblu che piace a Maldini.

Giovani, di talento, dai costi accessibili: sono i parametri di riferimento dell’estate 2019 del , alle prese con un calciomercato incentrato soprattutto su giocatori futuribili. Tra i nomi sul taccuino del direttore tecnico Paolo Maldini c’è anche quello di Emanuel Vignato, fantasista classe 2000 del , considerato da anni uno dei talenti più promettenti del panorama italiano.

Reduce dalla stagione d’esordio in , chiusa con 10 presenze e un goal all’attivo (realizzato alla con uno splendido tiro dal limite dell’area), il ragazzo nato a Negrar (a pochi chilometri da Verona) da padre italiano e madre brasiliana è finito nel mirino di diversi club europei: si è parlato di un forte interesse del ma il Milan è in prima fila.

Contatti in corso in questi giorni tra Milan, Chievo e l’entourage del giocatore per delineare i contorni dell’affare: la richiesta dei clivensi è di 8 milioni di euro, i rossoneri non vorrebbero superare i 5-6 milioni di euro, con l’intenzione di strappare anche un’opzione su Samuele, fratello minore di Emanuel, attaccante classe 2004 messosi in luce negli Allievi del Chievo.

Nella trattativa potrebbe rientrare anche (in prestito) Matteo Gabbia, difensore di proprietà dei rossoneri che si è ben distinto lo scorso anno alla Lucchese e nel recente Mondiale Under 20 disputatosi in , o Gian Filippo Felicioli, terzino sinistro reduce dal prestito al .